Séances découverte d’activités physiques – Salle Festive du Breil Nantes, 22 mai 2025 17:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-22 17:30 – 18:30

Gratuit : oui Gratuit Pour venir faire une séance découverte, contactez-nous impérativement au : 06 82 58 43 99 ou 06 08 98 75 28 Adulte

Du Sport Santé près de chez vous NANTES PROCE GYM VOLONTAIRE ET LOISIRS (NP GVL) vous accueillera dans la convivialité et bonne humeur pour découvrir la variété et la qualité de ses activités sportives. Toute l’équipe d’animation est diplomée d’état et saura vous conseiller pendant la pratique. Pour plus d’informations, n’hésitez-pas à consulter notre site Internet et à nous contacter.A bientôt…

Salle Festive du Breil Breil – Barberie Nantes 44100

06 08 98 75 28 https://gym-adultes-nantes-gvl.com