Vierzon

Séances découvertes Biodanza

165 Rue Félix Pyat Vierzon Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 16:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26 2026-05-31 2026-06-21 2026-07-05

Méthode d’expression corporelle. 4 séances proposées dans le cadre de l’Université Populaire.

Méthode d’expression corporelle. 4 séances proposées dans le cadre de l’Université Populaire. 10 .

165 Rue Félix Pyat Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 57 11 13

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English :

Body expression method. 4 sessions offered as part of the Université Populaire.

L’événement Séances découvertes Biodanza Vierzon a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de VIERZON