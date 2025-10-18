Séances découvertes du mountainboard Skate tout terrain Rouans
Séances découvertes du mountainboard Skate tout terrain Rouans samedi 18 octobre 2025.
Séances découvertes du mountainboard Skate tout terrain
La Briorderie Rouans Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02
Vous connaissez le skate ? Vous aimez rider ? Vous voulez découvrir une nouvelle expérience en associant le skate au tout terrain ? Cette initiation est faite pour vous !
Venez découvrir le Skate Tout Terrain ! Venez vivre une toute nouvelle expérience; savourer les premières descentes, les premiers virages et les premiers petits sauts pour les plus téméraires venez découvrir le mountainboard !
Pratique
pour le Mountainboard réservations obligatoires en ligne ici
activité conseillée pour les enfants à partir de 7 ans
places limitées à 8 personnes par séance
les séances durent 1h45
il y aura environ 3 séances par jour; une le matin et deux l’après-midi à choisir lors de la réservation
tarif des séances à partir de 25€ par personne
prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées
retrouvez toutes les informations complémentaires sur le site internet de l’association ici
La Briorderie Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire la.mountainboard@gmail.com
English :
Do you know skateboarding? Do you like riding? Would you like to discover a new experience by combining skateboarding with off-roading? This introductory course is for you!
German :
Kennen Sie sich mit Skateboarding aus? Fahren Sie gerne Ski? Möchten Sie eine neue Erfahrung machen und das Skaten mit dem Geländefahren verbinden? Dann ist diese Einführung genau das Richtige für Sie!
Italiano :
Conoscete lo skateboard? Vi piace andare a cavallo? Volete scoprire una nuova esperienza combinando lo skateboard con il fuoristrada? Allora questo corso introduttivo fa per voi!
Espanol :
¿Conoces el monopatín? ¿Te gusta montar? ¿Te gustaría descubrir una nueva experiencia combinando el monopatín con el off-road? ¡Entonces este curso de iniciación es para ti!
