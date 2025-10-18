Séances découvertes du mountainboard Skate tout terrain Rouans

Séances découvertes du mountainboard Skate tout terrain Rouans samedi 18 octobre 2025.

Séances découvertes du mountainboard Skate tout terrain

La Briorderie Rouans Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02

Vous connaissez le skate ? Vous aimez rider ? Vous voulez découvrir une nouvelle expérience en associant le skate au tout terrain ? Cette initiation est faite pour vous !

Venez découvrir le Skate Tout Terrain ! Venez vivre une toute nouvelle expérience; savourer les premières descentes, les premiers virages et les premiers petits sauts pour les plus téméraires venez découvrir le mountainboard !



Pratique

pour le Mountainboard réservations obligatoires en ligne ici

activité conseillée pour les enfants à partir de 7 ans

places limitées à 8 personnes par séance

les séances durent 1h45

il y aura environ 3 séances par jour; une le matin et deux l’après-midi à choisir lors de la réservation

tarif des séances à partir de 25€ par personne

prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées

retrouvez toutes les informations complémentaires sur le site internet de l’association ici

La Briorderie Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire la.mountainboard@gmail.com

English :

Do you know skateboarding? Do you like riding? Would you like to discover a new experience by combining skateboarding with off-roading? This introductory course is for you!

German :

Kennen Sie sich mit Skateboarding aus? Fahren Sie gerne Ski? Möchten Sie eine neue Erfahrung machen und das Skaten mit dem Geländefahren verbinden? Dann ist diese Einführung genau das Richtige für Sie!

Italiano :

Conoscete lo skateboard? Vi piace andare a cavallo? Volete scoprire una nuova esperienza combinando lo skateboard con il fuoristrada? Allora questo corso introduttivo fa per voi!

Espanol :

¿Conoces el monopatín? ¿Te gusta montar? ¿Te gustaría descubrir una nueva experiencia combinando el monopatín con el off-road? ¡Entonces este curso de iniciación es para ti!

L’événement Séances découvertes du mountainboard Skate tout terrain Rouans a été mis à jour le 2025-09-15 par I_OT Pornic