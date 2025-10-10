Séances découvertes yoga rose Studio Yoga expérience Layrac

Séances découvertes yoga rose Studio Yoga expérience Layrac vendredi 10 octobre 2025.

Séances découvertes yoga rose

Studio Yoga expérience 1912 route de monrepos Layrac Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10 2025-10-17

Cathy Listuzzi, professeure de yoga organise 2 séances de yoga destinées aux femmes atteintes ou ayant eu un cancer du sein.

Ces séances sont offertes ou bien les dons reçus iront à Action Cancer 47.

Studio Yoga expérience 1912 route de monrepos Layrac 47390 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 30 39 07

English : Séances découvertes yoga rose

Yoga teacher Cathy Listuzzi is organizing 2 yoga sessions for women with or who have had breast cancer.

These sessions are offered free of charge, or donations received will go to Action Cancer 47.

German : Séances découvertes yoga rose

Die Yogalehrerin Cathy Listuzzi organisiert zwei Yogastunden für Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind oder waren.

Diese Sitzungen sind kostenlos oder die Spenden gehen an Action Cancer 47.

Italiano :

L’insegnante di yoga Cathy Listuzzi sta organizzando 2 sessioni di yoga per le donne che hanno o hanno avuto il cancro al seno.

Le sessioni sono gratuite o le donazioni saranno devolute ad Action Cancer 47.

Espanol : Séances découvertes yoga rose

La profesora de yoga Cathy Listuzzi organiza 2 sesiones de yoga para mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama.

Estas sesiones son gratuitas o las donaciones se destinarán a Action Cancer 47.

L’événement Séances découvertes yoga rose Layrac a été mis à jour le 2025-09-30 par OT Destination Agen