Séances dédicaces au Phare de La Coubre
RD 25 Lieu-Dit La Coubre Phare de la Coubre La Tremblade Charente-Maritime
Début : 2025-12-22 13:30:00
fin : 2025-12-23 16:30:00
2025-12-22 2025-12-27
✨ Séances dédicaces au Phare de La Coubre ! ✨
Rendez-vous dans la boutique, au pied du phare, pour rencontrer deux auteurs passionnés de mystères made in Charente-Maritime
RD 25 Lieu-Dit La Coubre Phare de la Coubre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 26 42 pharedelacoubre@latremblade.fr
English :
? Signing sessions at the Phare de La Coubre!
Visit the store at the foot of the lighthouse to meet two authors with a passion for mysteries made in Charente-Maritime
