Séances dédicaces au Phare de La Coubre

RD 25 Lieu-Dit La Coubre Phare de la Coubre La Tremblade Charente-Maritime





Début : 2025-12-22 13:30:00

fin : 2025-12-23 16:30:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-27

✨ Séances dédicaces au Phare de La Coubre ! ✨

Rendez-vous dans la boutique, au pied du phare, pour rencontrer deux auteurs passionnés de mystères made in Charente-Maritime



RD 25 Lieu-Dit La Coubre Phare de la Coubre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 26 42 pharedelacoubre@latremblade.fr

English :

? Signing sessions at the Phare de La Coubre!

Visit the store at the foot of the lighthouse to meet two authors with a passion for mysteries made in Charente-Maritime

