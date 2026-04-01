Séances d’entraînement observations Inaturalist, CNC 2026 Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement
Séances d’entraînement observations Inaturalist, CNC 2026 Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement mercredi 15 avril 2026.
Séances d’entraînement observations Inaturalist, CNC 2026
Mercredi 15 avril 2026 à partir de 14h.
Mercredi 22 avril 2026 à partir de 14h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22
Animation au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM).
Venez observer l’incroyable richesse de la biodiversité dans notre ville. Des médiateurs vous aideront à faire des observations étonnantes dans le Parc Longchamp et à les partager, avec toute une communauté naturaliste et scientifique. Ils vous accompagneront pour la prise en main de la plate-forme de sciences participatives INaturalist utilisée pour ce grand défi international. L’entraînement idéal pour participer au City Nature Challenge, du 24 au 27 avril 2026.
• Pour toutes et tous à partir de 10 ans (individuels et publics professionnels encadrant de groupes)
• Durée 45 min
• Sur inscription 04 91 14 59 55 (le matin du lundi au vendredi) .
Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Animation at the Marseille Natural History Museum (MHNM).
L’événement Séances d’entraînement observations Inaturalist, CNC 2026 Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-17 par Ville de Marseille