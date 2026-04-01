Séances d’entraînement observations Inaturalist, CNC 2026 Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Séances d’entraînement observations Inaturalist, CNC 2026

Mercredi 15 avril 2026 à partir de 14h.

Mercredi 22 avril 2026 à partir de 14h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22

Animation au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM).

Venez observer l’incroyable richesse de la biodiversité dans notre ville. Des médiateurs vous aideront à faire des observations étonnantes dans le Parc Longchamp et à les partager, avec toute une communauté naturaliste et scientifique. Ils vous accompagneront pour la prise en main de la plate-forme de sciences participatives INaturalist utilisée pour ce grand défi international. L’entraînement idéal pour participer au City Nature Challenge, du 24 au 27 avril 2026.



• Pour toutes et tous à partir de 10 ans (individuels et publics professionnels encadrant de groupes)

• Durée 45 min

• Sur inscription 04 91 14 59 55 (le matin du lundi au vendredi) .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Animation at the Marseille Natural History Museum (MHNM).

L’événement Séances d’entraînement observations Inaturalist, CNC 2026 Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-17 par Ville de Marseille