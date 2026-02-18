Séances d’escalade sur blocs au coucher de soleil Kerlouan

Séances d’escalade sur blocs au coucher de soleil

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-05-24 22:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12 2026-04-27 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27

Séances d’escalade au coucher de soleil, sur les rochers au large de Meneham.

Venez découvrir l’escalade sur blocs en plein air au cœur du pays Pagan ! Encadrée par Antoine, moniteur diplômé d’État, ces séances d’initiation vous permettront de vous familiariser avec les techniques de base tout en profitant d’un cadre naturel exceptionnel.

Sur les rochers de Kerlouan, vous pourrez défier vos limites, tester votre agilité et vivre une expérience sportive et ludique, accessible à tous. Une activité idéale pour les amoureux de la nature et de l’aventure !

INFOS PRATIQUES

> Horaires et réservation sur meneham.bzh et dans les bureaux d’accueil de Tourisme Côte des Légendes à Meneham, Brignogan et Lesneven

> RDV devant la Maison de territoire (accueil du site)

> Activité accessible dès 7 ans

> Durée 1h30

> La présence d’un adulte est demandée avec des participants de moins de 14 ans .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

