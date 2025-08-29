Séances d’initiation Tir à l’arc CAUTERETS Cauterets

Séances d’initiation Tir à l’arc CAUTERETS Cauterets vendredi 29 août 2025.

Séances d’initiation Tir à l’arc

CAUTERETS Avenue Dr Domer Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-29 10:00:00

fin : 2025-08-29 12:00:00

Date(s) :

2025-08-29

Deux séances d’initiation au tir à l’arc, ouvertes à tous, dès 8 ans.

Attention, jauge limitée donc réservation conseillée à l’Office de Tourisme. Tarif 5€ par personne.

Deux séances d’une heure 10h et 11h.

English :

Two introductory archery sessions, open to all, from 8 years old.

Attention, limited capacity, so booking recommended at the Tourist Office. Price: 5€ per person.

Two one-hour sessions: 10am and 11am.

German :

Zwei Einführungsveranstaltungen in das Bogenschießen, die für alle ab 8 Jahren offen sind.

Achtung, begrenzte Teilnehmerzahl, daher wird eine Reservierung im Fremdenverkehrsamt empfohlen. Preis: 5? pro Person.

Zwei einstündige Sitzungen: 10 Uhr und 11 Uhr.

Italiano :

Due sessioni introduttive di tiro con l’arco, aperte a tutti a partire dagli 8 anni.

Si prega di notare che il numero di partecipanti è limitato, quindi è necessario prenotare in anticipo presso l’Ufficio del Turismo. Prezzo: 5? a persona.

Due sessioni di un’ora: alle 10.00 e alle 11.00.

Espanol :

Dos sesiones de iniciación al tiro con arco, abiertas a todos los mayores de 8 años.

El número de plazas es limitado, por lo que se recomienda reservar con antelación en la Oficina de Turismo. Precio: 5? por persona.

Dos sesiones de una hora: 10:00 y 11:00 horas.

