Séances d’initiation Tir à l’arc CAUTERETS Cauterets

Séances d’initiation Tir à l’arc
CAUTERETS Avenue Dr Domer Cauterets Hautes-Pyrénées
Début : 2025-08-29 10:00:00
fin : 2025-08-29 12:00:00
2025-08-29
Deux séances d’initiation au tir à l’arc, ouvertes à tous, dès 8 ans.
Attention, jauge limitée donc réservation conseillée à l’Office de Tourisme. Tarif 5€ par personne.
Deux séances d’une heure 10h et 11h.
CAUTERETS Avenue Dr Domer Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 50
English :
Two introductory archery sessions, open to all, from 8 years old.
Attention, limited capacity, so booking recommended at the Tourist Office. Price: 5€ per person.
Two one-hour sessions: 10am and 11am.
German :
Zwei Einführungsveranstaltungen in das Bogenschießen, die für alle ab 8 Jahren offen sind.
Achtung, begrenzte Teilnehmerzahl, daher wird eine Reservierung im Fremdenverkehrsamt empfohlen. Preis: 5? pro Person.
Zwei einstündige Sitzungen: 10 Uhr und 11 Uhr.
Italiano :
Due sessioni introduttive di tiro con l’arco, aperte a tutti a partire dagli 8 anni.
Si prega di notare che il numero di partecipanti è limitato, quindi è necessario prenotare in anticipo presso l’Ufficio del Turismo. Prezzo: 5? a persona.
Due sessioni di un’ora: alle 10.00 e alle 11.00.
Espanol :
Dos sesiones de iniciación al tiro con arco, abiertas a todos los mayores de 8 años.
El número de plazas es limitado, por lo que se recomienda reservar con antelación en la Oficina de Turismo. Precio: 5? por persona.
Dos sesiones de una hora: 10:00 y 11:00 horas.
