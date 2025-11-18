Séances du bistrot mémoire Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz

Séances du bistrot mémoire

Bourgneuf-en-Retz 13 Rue de la Grande Aire Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-11-18 15:00:00

fin : 2025-11-18 17:15:00

2025-11-18

Le Bistrot-Mémoire est un lieu d’accueil et d’accompagnement des personnes vivant avec des troubles de la mémoire ainsi que de leurs aidants, proches et professionnels.

Pour échanger dans un lieu bienveillant et faire une pause dans votre quotidien, rendez-vous chaque semaine au Café du Marais à

Ce lieu est ouvert à tous. Il permet de se rencontrer, de s’exprimer, de dialoguer librement, de partager ses interrogations et ses difficultés dans un climat de détente et de convivialité sans inscription préalable.

Anne-Claude, psychologue, Véronique, animatrice, Françoise, assistante de soins en gérontologie, et l’équipe de bénévoles; Juliette, Madeleine, Odile seront à votre écoute et vous accueillent avec une thématique nouvelle chaque semaine.

Rendez-vous au café le Marais à Bourgneuf-en-Retz pour évoquer les thèmes suivants

le 18 novembre échange et partage

Renseignements et inscriptions auprès du Bistrot Mémoire par téléphone ou par mail

Bourgneuf-en-Retz 13 Rue de la Grande Aire Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 41 67 bistrotmemoirebourgneuf@gmail.com

English :

The Bistrot-Mémoire is a place to welcome and support people living with memory disorders, as well as their caregivers, relatives and professionals.

To take a break from your daily routine in a friendly environment, join us every week at the Café du Marais in Paris

German :

Das Bistrot-Mémoire ist ein Ort, an dem Menschen, die mit Gedächtnisstörungen leben, sowie ihre Helfer, Angehörigen und Fachleute empfangen und betreut werden.

Um sich an einem wohlwollenden Ort auszutauschen und eine Pause von Ihrem Alltag zu machen, treffen Sie sich jede Woche im Café du Marais in

Italiano :

Il Bistrot-Mémoire è un luogo dove le persone che vivono con problemi di memoria, così come i loro assistenti, parenti e professionisti, possono essere accolti e sostenuti.

Per una chiacchierata amichevole e una pausa dalla routine quotidiana, venite ogni settimana al Café du Marais di Parigi

Espanol :

El Bistrot-Mémoire es un lugar donde las personas con problemas de memoria, así como sus cuidadores, familiares y profesionales, pueden recibir acogida y apoyo.

Para charlar amigablemente y descansar de la rutina diaria, venga cada semana al Café du Marais de París

