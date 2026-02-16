Séances individuelles de Shiatsu Meymac

Séances individuelles de Shiatsu

Place de l’Église Meymac Corrèze

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18 2026-02-23

Fatigué, irritable, angoisses, stressé? mal dans votre vie, dans votre peau …? Cycle féminin douloureux? Peur d’aller à l’école? Désagréments ou douleurs chroniques? Pertubations du sommeil?

Avez-vous déjà pensé … au shiatsu? Technique manuelle de prévention et d’accompagnement à la santé

Ateliers proposés par Corinne Blanchard-Lemesle, spécialiste en shiatsu, animatrice DO IN

Sur rendez-vous. Enfants présence d’un adule obligatoire. .

Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 72 04 78

