Séances individuelles de Shiatsu Meymac mercredi 18 février 2026.
Séances individuelles de Shiatsu
Place de l’Église Meymac Corrèze
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18 2026-02-23
Fatigué, irritable, angoisses, stressé? mal dans votre vie, dans votre peau …? Cycle féminin douloureux? Peur d’aller à l’école? Désagréments ou douleurs chroniques? Pertubations du sommeil?
Avez-vous déjà pensé … au shiatsu? Technique manuelle de prévention et d’accompagnement à la santé
Ateliers proposés par Corinne Blanchard-Lemesle, spécialiste en shiatsu, animatrice DO IN
Sur rendez-vous. Enfants présence d’un adule obligatoire. .
Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 72 04 78
