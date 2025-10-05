Séances ouvertes de jeux de société Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Séances ouvertes de jeux de société Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris dimanche 5 octobre 2025.

Dimanche, on joue ! est un rendez-vous mensuel d’initiation ludique ! Le principe est simple, chaque second dimanche du mois, Popcorner convie à des séances de jeux de société, gratuites et ouvertes à toutes et tous, animées par un expert en jeux qui explique les règles et joue avec vous. Tout le monde est le bienvenu, novice ou expert.

Jeux de sociétés et rencontres au Popcorner !

Le dimanche 14 décembre 2025

de 15h30 à 19h00

Le dimanche 09 novembre 2025

de 15h30 à 19h00

Le dimanche 05 octobre 2025

de 15h30 à 19h00

gratuit

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

