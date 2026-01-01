Séances ouvertes de jeux de société Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

au Popcorner

au 104corners

le 2e dimanche du mois

tout public à partir de 10 ans

Dimanche, on joue ! est un rendez-vous mensuel d’initiation ludique ! Le principe est simple, chaque second dimanche du mois, Popcorner convie à des séances de jeux de société, gratuites et ouvertes à toutes et tous, animées par un expert en jeux qui explique les règles et joue avec vous. Tout le monde est le bienvenu, novice ou expert.

Le dimanche 12 juillet 2026

de 15h30 à 19h00

Le dimanche 14 juin 2026

de 15h30 à 19h00

Le dimanche 10 mai 2026

de 15h30 à 19h00

Le dimanche 12 avril 2026

de 15h30 à 19h00

Le dimanche 08 février 2026

de 15h30 à 19h00

Le dimanche 11 janvier 2026

de 15h30 à 19h00

gratuit

en accès libre

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

