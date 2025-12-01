Séances photos avec le Père Noël LOURDES Lourdes

Séances photos avec le Père Noël

LOURDES 4 Av. du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-22 16:00:00

fin : 2025-12-23

2025-12-22

Séances photos avec le Père Noël

Toutes les dates:

22 décembre 2025 à 16:00

23 décembre 2025 à 16:00

Renseignement au: 05 62 42 77 40

LOURDES 4 Av. du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 77 40

English :

Photo sessions with Santa

All dates:

december 22, 2025 at 16:00

december 23, 2025 at 16:00

Information: 05 62 42 77 40

