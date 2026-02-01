Séances publiques de patinage en compagnie des Pionniers de Chamonix Patinoire du centre sportif Richard Bozon Chamonix-Mont-Blanc
Séances publiques de patinage en compagnie des Pionniers de Chamonix Patinoire du centre sportif Richard Bozon Chamonix-Mont-Blanc samedi 14 février 2026.
Patinoire du centre sportif Richard Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2026-02-14 16:00:00
fin : 2026-02-14 18:00:00
2026-02-14
Séances publiques de patinage en compagnie des Pionniers de Chamonix.
Patinoire du centre sportif Richard Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Public skating sessions with the Chamonix Pionniers.
