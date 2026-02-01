Séances publiques de patinage en compagnie des Pionniers de Chamonix Patinoire du centre sportif Richard Bozon Chamonix-Mont-Blanc

Séances publiques de patinage en compagnie des Pionniers de Chamonix

Patinoire du centre sportif Richard Bozon
214, avenue de la plage
Chamonix-Mont-Blanc
Haute-Savoie

Début : 2026-02-16 16:00:00

fin : 2026-02-16 18:00:00

2026-02-16

Séances publiques de patinage en compagnie des Pionniers de Chamonix.

Patinoire du centre sportif Richard Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

English : Public skating sessions with the Chamonix Pionniers

Public skating sessions with the Chamonix Pionniers.

