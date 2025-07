SÉANCES RATTRAPAGE Saint-Brevin-les-Pins

SÉANCES RATTRAPAGE Saint-Brevin-les-Pins dimanche 13 juillet 2025.

2 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-14

2025-07-13 2025-07-14 2025-07-20 2025-07-21 2025-08-03 2025-08-04

Séances rattrapage à Cinéjade pour terminer l’été !

L’occasion de revoir ou enfin découvrir ce film que vous avez manqué à sa sortie au cinéma !

Tarif préférentiel ! 5€ la place.

Billetterie en ligne ICI>>>



Dimanche 1er et lundi 2 septembre Border Line

1er mai 2024 en salle | 1h 17min | Drame, Thriller

De Juan Sebastián Vásquez, Alejandro Rojas | Par Alejandro Rojas, Juan Sebastián Vásquez

Avec Alberto Ammann, Bruna Cusí, Ben Temple

Titre original Upon Entry (La llegada)

Projetant de démarrer une nouvelle vie aux États-Unis, Diego et Elena quittent Barcelone pour New-York.

Mais à leur arrivée à l’aéroport, la Police des Frontières les interpelle pour les soumettre à un interrogatoire.

D’abord anodines, les questions des agents se font de plus en plus intimidantes.

Diego et Elena sont alors gagnés par le sentiment qu’un piège se referme sur eux. .

2 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire

