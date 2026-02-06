Séances Snoezelen un espace sensoriel pour les enfants. Demandez le détail des séances programmées à La Cabane du Lac (en fonction de l’âge). La Cabane du Lac Châtellerault

Séances Snoezelen un espace sensoriel pour les enfants. Demandez le détail des séances programmées à La Cabane du Lac (en fonction de l’âge).

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21

Inspiré d’un concept hollandais né dans les années 70′, c’est un aménagement et une ambiance qui favorisent la détente et l’éveil sensoriel (ouïe, toucher, vue, odorat).

Proposée depuis de nombreuses années dans le cadre du handicap et du polyhandicap, cette approche se développe également à destination des enfants. .

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Séances Snoezelen un espace sensoriel pour les enfants. Demandez le détail des séances programmées à La Cabane du Lac (en fonction de l’âge).

L’événement Séances Snoezelen un espace sensoriel pour les enfants. Demandez le détail des séances programmées à La Cabane du Lac (en fonction de l’âge). Châtellerault a été mis à jour le 2026-02-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne