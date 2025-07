Séances spéciales perséides Planétarium Peiresc Aix-en-Provence

Séances spéciales perséides

Samedi 9 août 2025 de 11h à 11h30, de 11h45 à 12h15, de 14h à 14h30, de 14h45 à 15h15, de 15h30 à 16h et de 16h15 à 16h45. Planétarium Peiresc 166 avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

A l’occasion des perséides (la plus connue et la plus importante des pluies d’étoiles filantes qui a lieu du 17 juillet au 23 août avec un pic la nuit du 12 au 13 août) le Planétarium propose jusqu’au 16 août des séances sur le thème des étoiles filantes.

Le point d’orgue de ces manifestations sera le samedi 9 août où nous proposerons des séances spéciales à 2€ l’entrée.



• Séances à 11h, 11h45, 14h, 14h45, 15h30, 16h15. Durée de la séance Environ 30 minutes

• L’accueil du planétarium et son jardin seront fermés de 12h30 à 13h30. .

Planétarium Peiresc 166 avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

To mark the Perseids (the best-known and most important shooting star shower, which takes place from July 17 to August 23, peaking on the night of August 12-13), the Planetarium is offering shooting star-themed sessions until August 16.

German :

Anlässlich der Perseiden (der bekannteste und wichtigste Sternschnuppenregen, der vom 17. Juli bis zum 23. August stattfindet, mit einem Höhepunkt in der Nacht vom 12. auf den 13. August) bietet das Planetarium bis zum 16. August Vorführungen zum Thema Sternschnuppen an.

Italiano :

In occasione delle Perseidi (la pioggia di stelle cadenti più nota e importante, che si svolge dal 17 luglio al 23 agosto, con un picco nella notte tra il 12 e il 13 agosto), il Planetario offre sessioni sul tema delle stelle cadenti fino al 16 agosto.

Espanol :

Con motivo de las Perseidas (la lluvia de estrellas fugaces más conocida e importante, que tiene lugar del 17 de julio al 23 de agosto, con su punto álgido en la noche del 12 al 13 de agosto), el Planetario ofrece hasta el 16 de agosto sesiones sobre el tema de las estrellas fugaces.

