Séances tout public au Théâtre François Villon Théâtre François Villon Vesoul

Séances tout public au Théâtre François Villon

Théâtre François Villon 1 cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 14:00:00

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Séances tout public, Petit panda de Takahata Isao et L’hamo, l’enfant de l’Himalaya d’Eric, Anne et Véronique Lapied .

Théâtre François Villon 1 cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 15 25 44 direction.vesoul@gmail.com

English : Séances tout public au Théâtre François Villon

