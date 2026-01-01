Séances tout public au Théâtre François Villon Théâtre François Villon Vesoul
Séances tout public au Théâtre François Villon Théâtre François Villon Vesoul mercredi 28 janvier 2026.
Séances tout public au Théâtre François Villon
Théâtre François Villon 1 cours François Villon Vesoul Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 14:00:00
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-28
Séances tout public, Petit panda de Takahata Isao et L’hamo, l’enfant de l’Himalaya d’Eric, Anne et Véronique Lapied .
Théâtre François Villon 1 cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 15 25 44 direction.vesoul@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Séances tout public au Théâtre François Villon
L’événement Séances tout public au Théâtre François Villon Vesoul a été mis à jour le 2026-01-22 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL