(S)e(a)scape Les Quinconces Le Mans

(S)e(a)scape

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 14:30:00

fin : 2026-01-16 15:45:00

Date(s) :

2026-01-16 2026-01-17

Collectif Oreille Indiscrète Prochainement aux Quinconces dans le cadre de Le Mans Sonore.

C’est pour vous sensibiliser à la pollution sonore des océans qui perturbe cétacés et poissons que des artistes polyvalents et des spécialistes de l’environnement ont créé ce spectacle féerique qui mêle musique contemporaine et électro, sons subaquatiques et fresques photoluminescentes.

Dès 7 ans .

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Collectif Oreille Indiscrète Coming soon to Les Quinconces as part of Le Mans Sonore.

German :

Collectif Oreille Indiscrète Demnächst in Les Quinconces im Rahmen von Le Mans Sonore.

Italiano :

Collectif Oreille Indiscrète In arrivo a Les Quinconces nell’ambito di Le Mans Sonore.

Espanol :

Collectif Oreille Indiscrète Próximamente en Les Quinconces en el marco de Le Mans Sonore.

L’événement (S)e(a)scape Le Mans a été mis à jour le 2025-10-23 par CDT72