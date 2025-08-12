Sebastian Marx, « On est bien là » Théâtre 100 Noms Nantes

Sebastian Marx, « On est bien là » Théâtre 100 Noms Nantes jeudi 12 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 20:15 – 21:25

Gratuit : non De 21 € à 35 € Tout public

Après 15 ans en France, Sebastian est foutu : il est bien là…Même s’il parle encore le français avec un accent de touriste allemand, être un étranger n’est plus une excuse. Il doit maintenant faire face à toutes les problématiques d’un “quarantenaire franco-juif-new-yorkais PACSÉ avec 3 enfants en bas âge.” : Comment réagir quand ta fille corrige ton français, quand ta nana reçoit une banane en pleine gueule, quand ta femme de ménage trouve ta maison “dégueulasse”, quand t’es une cigale perdue dans un monde de fourmis ? Les choses de la vie quoi.Sebastian prend son micro et nous raconte.Durée : 1h10Réservations :- theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)- 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/