SEBASTIAN MARX – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

SEBASTIAN MARX Début : 2026-01-07 à 20:30. Tarif : – euros.

Sebastian Marx« On Est Bien Là » Suite au succès de « Un New Yorkais À Paris », Sebastian est de retour pour de nouvelles aventures. Après 15 ans en France, Sebastian est foutu : il est bien là…Même s’il parle encore le français avec un accent de touriste allemand, être un étranger n’est plus une excuse. Il doit maintenant faire face à toutes les problématiques d’un “quarantenaire franco-juif-new-yorkais PACSÉ avec 3 enfants en bas âge.” : Comment réagir quand ta fille corrige ton français, quand ta nana reçoit une banane en pleine gueule, quand ta femme de ménage trouve ta maison “dégueulasse”, quand t’es une cigale perdue dans un monde de fourmis ? Les choses de la vie quoi. Sebastian prend son micro et nous raconte.Artiste : Sebastian MarxAuteurs : Sebastian Marx & Bruno MuschioMise en scène : Lou DussourdDurée : 1 H 10

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69