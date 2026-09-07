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AGENDA · Le Grand-Quevilly

Sébastien Duramé participe à l’Api’Week au U Express Grand Quevilly, U Express LE GRAND QUEVILLY, Le Grand-Quevilly

vendredi 2 octobre 2026 · U Express LE GRAND QUEVILLY · Le Grand-Quevilly

Sébastien Duramé participe à l’Api’Week au U Express Grand Quevilly, U Express LE GRAND QUEVILLY, Le Grand-Quevilly

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
U Express LE GRAND QUEVILLY
Adresse
76120 Le Grand-Quevilly
Ville
76120 Le Grand-Quevilly
Département
Seine-Maritime
Tarif
Entrée libre et gratuite

Sébastien Duramé participe à l’Api’Week au U Express Grand Quevilly Vendredi 2 octobre, 09h00 U Express LE GRAND QUEVILLY Seine-Maritime

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:30:00+02:00

À l’occasion de l’Api’Week, nous avons le plaisir d’accueillir Sébastien Duramé, apiculteur de L’Abeille du Monthiard, qui partagera son savoir-faire et ses délicieux miels artisanaux !

Vendredi 2 octobre
Durant la matinée
U Express Grand Quevilly

Au programme :
Découverte du métier d’apiculteur
Dégustation des produits L’Abeille du Monthiard
Échanges passionnants avec un producteur local

Pourquoi venir ?
Parce que l’Api’Week, c’est bien plus qu’un événement gourmand :
✔ Une plongée dans l’univers fascinant des abeilles
✔ L’occasion de mieux connaître les produits de la ruche
✔ Un moment convivial et local, au contact de vos producteurs

Ensemble, célébrons le savoir-faire apicole et soutenons nos producteurs locaux !

U Express LE GRAND QUEVILLY 76120 Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie
Venez rencontrer Sébastien Duramé au U Express Grand Quevilly pour parler des métiers d’abeilles et déguster les produits de L’Abeille du Monthiard. apiculture miel

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