Sébastien Duramé participe à l’Api’Week au U Express Grand Quevilly, U Express LE GRAND QUEVILLY, Le Grand-Quevilly
vendredi 2 octobre 2026 · U Express LE GRAND QUEVILLY · Le Grand-Quevilly
Informations pratiques
Sébastien Duramé participe à l’Api’Week au U Express Grand Quevilly Vendredi 2 octobre, 09h00 U Express LE GRAND QUEVILLY Seine-Maritime
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:30:00+02:00
À l’occasion de l’Api’Week, nous avons le plaisir d’accueillir Sébastien Duramé, apiculteur de L’Abeille du Monthiard, qui partagera son savoir-faire et ses délicieux miels artisanaux !
Vendredi 2 octobre
Durant la matinée
U Express Grand Quevilly
Au programme :
Découverte du métier d’apiculteur
Dégustation des produits L’Abeille du Monthiard
Échanges passionnants avec un producteur local
Pourquoi venir ?
Parce que l’Api’Week, c’est bien plus qu’un événement gourmand :
✔ Une plongée dans l’univers fascinant des abeilles
✔ L’occasion de mieux connaître les produits de la ruche
✔ Un moment convivial et local, au contact de vos producteurs
Ensemble, célébrons le savoir-faire apicole et soutenons nos producteurs locaux !
U Express LE GRAND QUEVILLY 76120 Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie
Venez rencontrer Sébastien Duramé au U Express Grand Quevilly pour parler des métiers d’abeilles et déguster les produits de L’Abeille du Monthiard. apiculture miel
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