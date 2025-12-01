Sébastien Fournier x Sprezzatura en concert à la bougie Eglise Saint-Ambroise Paris
Sébastien Fournier x Sprezzatura en concert à la bougie Eglise Saint-Ambroise Paris jeudi 11 décembre 2025.
L’Ensemble Sprezzatura revisite les plus célèbres chefs-d’œuvre baroques anglais, français et italiens, pour le plus grand plaisir de nos oreilles ! Le contre-ténor Sébastien Fournier, à la maîtrise absolue de son vibrato, fait résonner une voce plana inoubliable, dialoguant avec finesse avec les envolées des voix aiguës. Une célébration accessible et vibrante du répertoire baroque, dans un écrin patrimonial pluricentenaire.
Durée du concert : 1h15
Le Festival Sacrée Musique :
Découvrez 16 concerts à la bougie dans les plus belles églises de Paris et d’Île-de-France, du 10 au 14 décembre 2025.Depuis 2021, Sacrée Musique propose des concerts dans tous les styles musicaux illuminés de milliers de bougies, dans les plus beaux lieux de patrimoine. Le Festival arrive à Paris et Île-de-France ! Ne manquez pas cet événement parrainé par Stéphane Bern !
Plongez dans une soirée baroque éclatante et majestueuse, illuminée à la bougie !
Le jeudi 11 décembre 2025
de 20h30 à 21h45
payant
Tarifs à partir de 18 euros.
Gratuit pour les moins de 16 ans.
Tout public.
Eglise Saint-Ambroise 71 bis Bd Voltaire 75011 Paris
https://sacreemusique.placeminute.com/event/classique/sacree-musique-presente-sebastien-fournier-x-sprezzatura-a-la-bougie,46723.html https://www.facebook.com/festivalsacreemusique/ https://www.facebook.com/festivalsacreemusique/