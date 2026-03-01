Sébastien Kauffmann Trio Troyes
Sébastien Kauffmann Trio Troyes jeudi 26 mars 2026.
Sébastien Kauffmann Trio
Les Petits Crus Troyes Aube
Tarif : – – Eur
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 21:00:00
fin : 2026-03-26 22:30:00
Date(s) :
2026-03-26
Garanti 100% Gypsy Swing !
Héritier de l’esprit Django Reinhardt, Sébastien Kauffman tisse un jazz manouche chaleureux et élégant, où swing, ballades et boléros se répondent avec finesse et virtuosité. 18 .
Les Petits Crus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 46 47 13 troyes@lespetitscrus.com
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English :
L’événement Sébastien Kauffmann Trio Troyes a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Troyes la Champagne