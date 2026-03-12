Sébastien Tellier + Giorgio Poi Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement

Sébastien Tellier + Giorgio Poi

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:15:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le multi-instrumentiste et chanteur Sébastien Tellier retrouve la scène à la faveur du maximaliste Kiss The Beast, nouvel album plus pop que jamais.

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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English : Sébastien Tellier + Giorgio Poi

More faithful than ever to his blues and rock “n” roll roots, American guitar hero Jack White returns to electrify Les Nuits.

L’événement Sébastien Tellier + Giorgio Poi Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme