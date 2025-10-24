SEBASTIEN TELLIER – LE MeM – RENNES Rennes

SEBASTIEN TELLIER Début : 2026-03-26 à 20:00. Tarif : – euros.

Miet Corp et Corida présententSébastien TellierFrance / ElectroMulti-instrumentiste de talent, Sébastien Tellier a exploré avec ses six albums studios divers territoires entre pop, folk(s) et électronique. Il revient en 2026 avec un septième nouvel album, “Kiss The Beast“, déclaration maximaliste, à la fois éclectique et cohérente, qui revisite tout le spectre sonore exploré au cours de sa carrière, tout en le projetant vers de nouveaux territoires inattendus.

LE MeM – RENNES La PiverdiERE 35000 Rennes 35