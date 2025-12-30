SEBASTIEN TELLIER PALOMA – GRANDE SALLE Nimes

SEBASTIEN TELLIER Début : 2026-03-13 à 20:30. Tarif : – euros.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : SEBASTIEN TELLIERMulti-instrumentiste de talent, Sébastien Tellier a exploré avec ses six albums studios divers territoires entre pop, folk(s) et électronique. Il revient en 2026 avec un septième nouvel album, “Kiss The Beast“, déclaration maximaliste, à la fois éclectique et cohérente, qui revisite tout le spectre sonore exploré au cours de sa carrière, tout en le projetant vers de nouveaux territoires inattendus. Sébastien Tellier sera pour l’occasion en tournée en 2026, et en concert à Nîmes à Paloma le 13 mars 2026

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30