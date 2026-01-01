Sébastien Tellier sera en showcase et en séance de dédicaces à la Fnac Ternes ! FNAC TERNES PARIS

« Je suis grand je suis pur je suis sincère / C’est bizarre mais ça ne plaît pas », chante-t-il, gravement, au plus près du micro, enveloppé d’une orchestration chevaleresque – quand bien même ce morceau s’appelle « Mouton ». Référence à l’aliénation, qui peut faire ce qu’elle veut de nous lorsqu’on ne dispose pas assez d’armes au sein d’une société ultra normée et ambitieuse. Mais qu’on se rassure, Sébastien Tellier s’assume toujours en tant qu’être vivant pas si éloigné de l’animal, en tant qu’artiste doué d’empathie. Mieux encore : il donne à voir une autre masculinité, plus vulnérable tout en étant audacieuse, fantasque et douée d’une irrépressible pulsion de vie.

Retrouvez Sebastien Tellier à la Fnac Ternes pour un showcase et une séance de dédicaces de son dernier album « Kiss the Beast »

Le samedi 31 janvier 2026

de 16h00 à 16h00

gratuit Public jeunes et adultes.

FNAC TERNES 26 Avenue Ternes 75017 PARIS

