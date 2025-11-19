Sébastien Wust dans Maître, vous avez la parole One-Man Show La Comédie du Finistère Brest

Sébastien Wust dans Maître, vous avez la parole One-Man Show

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-11-19 20:00:00

fin : 2025-11-19 21:15:00

2025-11-19

Un one avocat show sur la Justice, politiquement incorrect et cruellement drôle.

Avocat le jour, comédien la nuit, et inversement, Sébastien Wust égratigne sur un ton décalé et sans filtre, le monde de la justice.

La défense des assassins, les moyens de preuve du Moyen-Âge, les avocats de séries télé, les décisions surprenantes du Code pénal, les clients menaçants ou le père Noël il se moque des clichés… et de lui surtout.

Mais l’heure qu’il va passer avec le public pourrait bien se révéler pour lui, un moment de vérité.

Sébastien Wust est cash, sans langue de bois. Il invite le public à découvrir la réalité de son métier, tordant le cou avec ironie aux préjugés.

Drôle, instructif et ingénieux ! Ouvrez les portes de la salle d’audience de Maître Sébastien.

Sébastien Wust est authentique, satirique, cash. Son spectacle est à la fois drôle et instructif.

Le saviez-vous ?

Prix du jury au Festival Saint Sulpice du Rire 2022.

Prix du public au Festival d’Humour de Vars 2023.

Avignon Award 2024 du meilleur spectacle d’humour.

Tendez l’oreille car je suis sûre que vous avez déjà rigolé en écoutant ses chroniques dans la matinale de Rire et Chansons

Ça serait criminel de ne pas le découvrir.

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

