SEBASTIEN WUST LE TOIT ROUGE Montelimar

SEBASTIEN WUST Début : 2026-03-21 à 20:30. Tarif : – euros.

Maître, vous avez la paroleUn one avocat show sur la Justice décalé et cruellement drôleAprès avoir été vraiment avocat pendant 18 ans, Sébastien Wust livre, dans un format de stand-up original, sa vision de la justice sur un ton décalé, insolent et sans filtre.Les tueurs en série, les moyens de preuve au Moyen-Age, les avocats de série TV, les lois absurdes… autant de sujets qui sont pour lui le prétexte pour s’attaquer avec humour et second degré à l’actualité et aux clichés sur la justice française.Le saviez-vous ?Sébastien Wust intervient régulièrement dans la matinale de Rire & chansons et ce spectacle a notamment été récompensé du prix du « meilleur spectacle d’humour » au festival d’Avignon 2024 (Avignon Award). »

LE TOIT ROUGE BOULEVARD DES PRESIDENTS 26200 Montelimar 26