Sébastien Wust Maitre, vous avez la parole

81 Place Travot Cholet Maine-et-Loire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 21:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23 2026-01-24

Un one avocat show sur la justice, décalé et cruellement drôle.

Après avoir été vraiment avocat pendant 18 ans, Sébastien WUST nous livre, dans un format de stand-up original, sa vision de la justice sur un ton décalé, insolent et sans filtre.

Les tueurs en série, les moyens de preuve au Moyen-Age, les avocats de série TV, les lois absurdes… autant de sujets qui sont pour lui le prétexte pour s’attaquer avec humour et second degré à l’actualité et aux clichés sur la justice française.

Sébastien WUST intervient régulièrement dans la matinale de Rire & chansons et ce spectacle a notamment été récompensé du prix du meilleur spectacle d’humour au festival d’Avignon 2024 (Avignon Award)

​Poussez les portes de la salle d’audience de Sébastien WUST ! .

