Sébastien Wust Maitre, vous avez la parole Cholet vendredi 23 janvier 2026.
81 Place Travot Cholet Maine-et-Loire
Début : 2026-01-23 21:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23 2026-01-24
Un one avocat show sur la justice, décalé et cruellement drôle.
Après avoir été vraiment avocat pendant 18 ans, Sébastien WUST nous livre, dans un format de stand-up original, sa vision de la justice sur un ton décalé, insolent et sans filtre.
Les tueurs en série, les moyens de preuve au Moyen-Age, les avocats de série TV, les lois absurdes… autant de sujets qui sont pour lui le prétexte pour s’attaquer avec humour et second degré à l’actualité et aux clichés sur la justice française.
Sébastien WUST intervient régulièrement dans la matinale de Rire & chansons et ce spectacle a notamment été récompensé du prix du meilleur spectacle d’humour au festival d’Avignon 2024 (Avignon Award)
Poussez les portes de la salle d’audience de Sébastien WUST ! .
81 Place Travot Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 23 43 contact@lebalcon-cholet.com
