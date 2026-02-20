Sébastien Wust – Maitre, vous avez la parole Le Bacchus Rennes 18 et 19 mars Tarifs : 21€ et 15€

Poussez les portes de la salle d’audience de Sébastien Wust !

Après avoir été vraiment avocat pendant 18 ans, Sébastien Wust livre, dans un format de stand-up original, sa vision de la justice sur un ton décalé, insolent et sans filtre.

Les tueurs en série, les moyens de preuves au Moyen-Âge, les avocats de série TV, les lois absurdes … autant de sujets qui sont pour lui le prétexte pour s’attaquer avec humour et second degré à l’actualité et aux clichés sur la justice française.

Sébastien Wust intervient régulièrement dans la matinale de Rire & Chansons. Ce spectacle a notamment été récompensé du prix du « Meilleur Spectacle d’Humour » au Festival OFF d’Avignon 2024.

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8178-sebastien-wust-maitre-vous-avez-la-parole-mars-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



