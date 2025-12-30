SEBASTIEN WUST – SEBASTIEN WUST DANS MAITRE VOUS AVEZ LA COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest

SEBASTIEN WUST – SEBASTIEN WUST DANS MAITRE VOUS AVEZ LA Début : 2026-02-06 à 19:00. Tarif : – euros.

Un one avocat show sur la Justice, politiquement incorrect et cruellement drôle. Avocat le jour, comédien la nuit, et inversement, Sébastien Wust égratigne sur un ton décalé et sans filtre, le monde de la justice. La défense des assassins, les moyens de preuve du Moyen-Âge, les avocats de séries télé, les décisions surprenantes du Code pénal, les clients menaçants ou le père Noël : il se moque des clichés… et de lui surtout. Mais l’heure qu’il va passer avec le public pourrait bien se révéler pour lui, un moment de vérité. Sébastien Wust est cash, sans langue de bois. Il invite le public à découvrir la réalité de son métier, tordant le cou avec ironie aux préjugés. Drôle, instructif et ingénieux ! Ouvrez les portes de la salle d’audience de Maître Sébastien.

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29