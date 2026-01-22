SebE – Le Triskell monte le son Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Jeudi 19 février, 11h00 Entrée libre et gratuite

Sèbe est un éternel adolescent à la sincérité touchante. Entre punk désinvolte et pop dansante, ce guitariste livre des chansons poétiques et spontanées, racontant avec folie sa vie de trentenaire.

Sèbe, c’est ce vieil adolescent qui vient d’atteindre la trentaine. Il porte systématiquement son tee-shirt Nirvana, son jean et ses baskets. Il n’arrive pas à grandir parce qu’il n’en voit pas l’intérêt. Il est tendre, touchant, parle avec son cœur car il ne sait pas faire autrement.

Au fil des années, Sèbe a fait de la scène son terrain de jeux, le lieu de tous les possibles. Bercé par le punk désinvolte et les chansons sentimentales, le panel du répertoire du chanteur guitariste se veut large. Il oscille entre ballades folk à l’écriture poétique et chansons pop décomplexées, intenses et dansantes.

L’humain est au centre du propos. La sincérité est le moteur. Le tout est porté avec spontanéité, grâce à ce brin de folie qui l’habite et donne à son répertoire une fraîcheur unique.

Un concert de Sèbe, c’est avant tout une histoire : son histoire… celle d’un trentenaire sensible et tiraillé dans un monde complexe et incertain.

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



