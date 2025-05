Sebourg Rendez-vous aux jardins 22e édition – Sebourg, 8 juin 2025 10:00, Sebourg.

Début : 2025-06-08 10:00:00

fin : 2025-06-08 12:00:00

2025-06-08

Le ministère de la Culture organise la prochaine édition des Rendez-vous aux jardins, qui se déroulera du vendredi 6 juin au dimanche 8 juin, avec une journée dédiée aux scolaires le vendredi. Placée sous le thème Jardins de pierres pierres de jardins .

Des animations seront proposées à Sebourg par l’association des Curieux de Nature.

Le jardin de la Chapelle au bois:

Visite libre. Jardin aménagé depuis 1984, au fil de l inspiration de deux jardiniers amateurs. Structuré par des buis et des haies basses, il se découvre au fil de la promenade où se mêlent graminées, plantes vivaces, rosiers, arbustes. Des arbres à écorces colorées jouent les stars pendant la période hivernale. Un bassin permet d étancher la soif des petits animaux et des oiseaux. La seconde partie est consacrée au potager et aux arbres fruitiers. 0 .

58 D50

Sebourg 59990 Nord Hauts-de-France +33 6 37 89 57 42

