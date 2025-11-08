Sebourg Salon du fantastique, enchantement et sorcellerie 2e édition Sebourg

Sebourg Salon du fantastique, enchantement et sorcellerie 2e édition

L’événement magique de l’année revient à Sebourg !

Préparez vos baguettes, vos grimoires et vos balais Enchantement & Sorcellerie 2ème Édition vous ouvre les portes d’un monde fantastique les 8 et 9 novembre 2025 !

Plongez dans un univers peuplé de créatures mystiques, de sortilèges, d’artisans magiques, de spectacles envoûtants et d’animations pour toute la famille !

Au programme

Conférences sur le paranormal

Ateliers magie & sorcellerie

Invités surnaturels

Exposants fantastiques

‍♂️Décors immersifs et surprises magiques

‍ Un concert de folie..

Tarifs

4€ la journée

6€ le week-end complet

(Gratuit pour les moins de 12 ans)

Lieu Salle Polyvalente de Sebourg .

3 Rue des Bourgeois Sebourg 59990 Nord Hauts-de-France

