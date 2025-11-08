Sebourg Salon du fantastique, enchantement et sorcellerie 2e édition Sebourg

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

3 Rue des Bourgeois Sebourg Nord

L’événement magique de l’année revient à Sebourg !

Préparez vos baguettes, vos grimoires et vos balais Enchantement & Sorcellerie 2ème Édition vous ouvre les portes d’un monde fantastique les 8 et 9 novembre 2025 !

Plongez dans un univers peuplé de créatures mystiques, de sortilèges, d’artisans magiques, de spectacles envoûtants et d’animations pour toute la famille !

Au programme
Conférences sur le paranormal
Ateliers magie & sorcellerie
Invités surnaturels
Exposants fantastiques
‍♂️Décors immersifs et surprises magiques
‍ Un concert de folie..

Tarifs
4€ la journée
6€ le week-end complet
(Gratuit pour les moins de 12 ans)

Lieu Salle Polyvalente de Sebourg   .

3 Rue des Bourgeois Sebourg 59990 Nord Hauts-de-France  

