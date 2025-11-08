Sebourg Salon du fantastique, enchantement et sorcellerie 2e édition Sebourg
3 Rue des Bourgeois Sebourg Nord
Début : 2025-11-08 09:30:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-08
L’événement magique de l’année revient à Sebourg !
Préparez vos baguettes, vos grimoires et vos balais Enchantement & Sorcellerie 2ème Édition vous ouvre les portes d’un monde fantastique les 8 et 9 novembre 2025 !
Plongez dans un univers peuplé de créatures mystiques, de sortilèges, d’artisans magiques, de spectacles envoûtants et d’animations pour toute la famille !
Au programme
Conférences sur le paranormal
Ateliers magie & sorcellerie
Invités surnaturels
Exposants fantastiques
♂️Décors immersifs et surprises magiques
Un concert de folie..
Tarifs
4€ la journée
6€ le week-end complet
(Gratuit pour les moins de 12 ans)
Lieu Salle Polyvalente de Sebourg .
3 Rue des Bourgeois Sebourg 59990 Nord Hauts-de-France
