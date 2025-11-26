SECOND SOUFFLE Mayenne

SECOND SOUFFLE

Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 20:00:00

fin : 2025-11-26 21:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Spectacle Second Souffle de Morgane Raoux d’après son livre Je ne souffle pas je chante ! . Dans le cadre du projet pédagogique 2025/2026 du Conservatoire de Mayenne Communauté “Les femmes dans la création”

L’histoire vraie d’une enfant d’une cité HLM de province, qui va découvrir sa passion pour la musique, grâce à l’école. Sa rencontre avec la clarinette va bouleverser sa destinée, jusqu’à devenir concertiste.

Morgane nous décrit les dessous du monde de la musique, et avec quelle saveur ! Les tournées, les coulisses de l’orchestre, la concurrence entre les collègues, le machisme du milieu… Mais à 25 ans, une blessure vient stopper net sa trajectoire fulgurante. Comment s’en relever ?

Une histoire de résilience heureuse et profitable. Finalement, il n’est question ici que d’espoir. De vivre plutôt que de survivre.

Tout public, à partir de 11 ans

5€ | Gratuit pour les élèves du Conservatoire .

Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 73 conservatoire@legrandnord.fr

English :

Second Souffle show by Morgane Raoux, based on her book Je ne souffle pas je chante! As part of the Mayenne Communauté Conservatoire’s 2025/2026 pedagogical project: Women in creation?

German :

Schauspiel Second Souffle von Morgane Raoux nach ihrem Buch Je ne souffle pas je chante! . Im Rahmen des pädagogischen Projekts 2025/2026 des Conservatoire de Mayenne Communauté: Les femmes dans la création (Frauen in der Kunst)

Italiano :

Second Souffle di Morgane Raoux, tratto dal suo libro Je ne souffle pas je chante! Nell’ambito del progetto educativo 2025/2026 del Conservatorio della Comunità di Mayenne: Donne nella creazione?

Espanol :

¡Second Souffle de Morgane Raoux, basado en su libro Je ne souffle pas je chante! En el marco del proyecto pedagógico 2025/2026 del Conservatorio de la Comunidad de Mayenne: ¿Las mujeres en la creación?

