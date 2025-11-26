SECOND SOUFFLE Théâtre de Mayenne Mayenne

SECOND SOUFFLE

L’histoire vraie d’une enfant d’une cité HLM de province, qui va découvrir sa passion pour la musique, grâce à l’école.

De Morgane Raoux d’après son livre Je ne souffle pas, je chante !

Sa rencontre avec la clarinette va bouleverser sa destinée, jusqu’à devenir concertiste.

Morgane nous décrit les dessous du monde de la musique, et avec quelle saveur ! Les tournées, les coulisses de l’orchestre, la concurrence entre les collègues, le machisme du milieu… Mais à 25 ans, une blessure vient stopper net sa trajectoire fulgurante. Comment s’en relever ?

Une histoire de résilience heureuse et profitable. Finalement, il n’est question ici que d’espoir. De vivre plutôt que de survivre.

Tout public, à partir de 11 ans

5€ | Gratuit pour les élèves du Conservatoire

Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 73

English :

The true story of a child from a provincial housing estate who discovers her passion for music at school.

German :

Die wahre Geschichte eines Kindes aus einer Sozialbausiedlung in der Provinz, das dank der Schule seine Leidenschaft für die Musik entdeckt.

Italiano :

La storia vera di una bambina di un quartiere popolare di provincia che a scuola scopre la sua passione per la musica.

Espanol :

La historia real de una niña de un barrio de provincias que descubre su pasión por la música en la escuela.

