Seconde édition soirée back to 70/90s Quartier Otaku Pertuis

Vendredi 6 mars 2026 à partir de 17h. Quartier Otaku 26 rue giraud Pertuis Vaucluse
Début : 2026-03-06 17:00:00
Seconde édition soirée back to 70/90s le vendredi 6 mars à partir de 17h00 chez Quartier Otaku.
Au programme
– Coin gaming
– Jeux
– Blindtest
– Repas à thème
– articles exclusifs
Information au 04 90 07 45 74 .
Quartier Otaku 26 rue giraud Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 07 45 74
English :
Second back to 70/90s party on Friday March 6 from 5pm at Quartier Otaku.
