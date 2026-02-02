Seconde nuit avec des maudits SARL LE GUEULARD Nilvange
Seconde nuit avec des maudits SARL LE GUEULARD Nilvange Dimanche 8 février, 16h00
Un spectacle qui explore l’univers de Baudelaire, Rimbaud et des poètes maudits : entre humour noir, émotions fortes et atmosphère élégante. Une soirée qui mêle poésie, jeu et un brin d’ombre …
Une création du Théâtre de Nihilo Nihil
Musicien : Maël Nesti
Comédiens et chanteurs : Luc Gossmann, Rémi Barbier, Ugo Scotto Di Cesare, Tom Barbier et Frédérique Weber
Conception graphique : Emma THEVENIN
» La beauté sombre et la poésie des Poètes Maudits »
Réservations : [theatre.de.nihilo.nihil@wanadoo.fr](mailto:theatre.de.nihilo.nihil@wanadoo.fr) ou au 03 82 83 50 98
https://theatredenihilonihil.com/theatredenihilonihil.com/La_compagnie_%21.html
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-08T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-08T17:30:00.000+01:00
SARL LE GUEULARD 14 RUE CLEMENCEAU 57240 NILVANGE Nilvange 57240 Moselle