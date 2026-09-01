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Secourisme enfant / bébé – Adya Studio ZA de Kergroix Saint-Pierre-Quiberon

samedi 19 septembre 2026 · ZA de Kergroix · Saint-Pierre-Quiberon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
ZA de Kergroix
Adresse
Adya Studio
Ville
56510 Saint-Pierre-Quiberon
Département
Morbihan
Tarif

Saint-Pierre-Quiberon

Secourisme enfant / bébé – Adya Studio

ZA de Kergroix Adya Studio Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Atelier animé par un marin pompier bénévole
Gestes de premier secours adaptés aux bébés et enfants

Tout les fonds sont reversés a la recherche contre le cancer

Pensez à réserver également au 06 70 29 70 05   .

ZA de Kergroix Adya Studio Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 70 29 70 05 

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English :

L’événement Secourisme enfant / bébé – Adya Studio Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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