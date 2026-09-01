Secourisme enfant / bébé – Adya Studio ZA de Kergroix Saint-Pierre-Quiberon
samedi 19 septembre 2026 · ZA de Kergroix · Saint-Pierre-Quiberon
Informations pratiques
Saint-Pierre-Quiberon
Secourisme enfant / bébé – Adya Studio
ZA de Kergroix Adya Studio Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Atelier animé par un marin pompier bénévole
Gestes de premier secours adaptés aux bébés et enfants
Tout les fonds sont reversés a la recherche contre le cancer
Pensez à réserver également au 06 70 29 70 05 .
ZA de Kergroix Adya Studio Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 70 29 70 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Secourisme enfant / bébé – Adya Studio Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon