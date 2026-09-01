Secourisme enfant / bébé – Adya Studio ZA de Kergroix Saint-Pierre-Quiberon

Informations pratiques

Saint-Pierre-Quiberon

Secourisme enfant / bébé – Adya Studio

ZA de Kergroix Adya Studio Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Atelier animé par un marin pompier bénévole

Gestes de premier secours adaptés aux bébés et enfants

Tout les fonds sont reversés a la recherche contre le cancer

Pensez à réserver également au 06 70 29 70 05 .

ZA de Kergroix Adya Studio Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 70 29 70 05

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English :

L’événement Secourisme enfant / bébé – Adya Studio Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon