Secourisme pédiatrique avec Petit Pas Petit

201 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-06 12:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Le secourisme périnatal et pédiatrique permet d’apprendre les gestes essentiels pour protéger et sauver un nourrisson ou un enfant en cas d’urgence. Il donne aux parents les outils nécessaires pour réagir avec calme et efficacité. .

201 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 6 98 47 18 51

English : Secourisme pédiatrique avec Petit Pas Petit

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Secourisme pédiatrique avec Petit Pas Petit Beuzeville a été mis à jour le 2025-11-19 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville