SECOURS CATHOLIQUE place de gaulle Gueugnon

SECOURS CATHOLIQUE

place de gaulle FOYER MUNICIPAL Gueugnon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La retraite de Babeth découvrez avec bonheur Babeth dans la nouvelle étape de sa vie, la retraite représentation gratuite samedi 28 mars 2026 A 14H30 Foyer municipal place de Gaulle 71130 GUEUGNON .

place de gaulle FOYER MUNICIPAL Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 95 70 32 stethereseparoisse@orange.fr

English : SECOURS CATHOLIQUE

