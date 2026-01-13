SECOURS CATHOLIQUE place de gaulle Gueugnon
Gratuit
14:30:00
La retraite de Babeth découvrez avec bonheur Babeth dans la nouvelle étape de sa vie, la retraite représentation gratuite samedi 28 mars 2026 A 14H30 Foyer municipal place de Gaulle 71130 GUEUGNON .
place de gaulle FOYER MUNICIPAL Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 95 70 32 stethereseparoisse@orange.fr
