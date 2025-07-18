Secret de Ballet Abbeville

Secret de Ballet

boulevard vauban Abbeville Somme

Tarif : 20 – 20 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 20:30:00

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

3ème étage

Depuis ses débuts, 3e étage creuse dans le monde de la danse un sillon particulier, en mettant l’héritage de la plus ancienne tradition du monde du ballet au service de spectacles virtuoses et surprenants. Le concept original “Secrets de Ballet” entremêle les plus beaux moments du répertoire avec des explications et illustrations dansées qui, en révélant leurs nuances cachées, font découvrir les oeuvres et leurs interprètes sous un nouveau jour. De la Belle au bois Dormant à Roméo et Juliette, du quinconce à la gargouillade, cet épisode sera interprété par une partie des plus remarquables talents du Ballet de l’Opéra de Paris.

boulevard vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

3rd floor

Since its inception, 3e étage has carved out its own special niche in the world of dance, using the heritage of the world?s oldest ballet tradition to create virtuoso and surprising shows. The original concept of ?Secrets de Ballet? interweaves the most beautiful moments of the repertoire with explanations and dance illustrations which, by revealing their hidden nuances, reveal the works and their performers in a new light. From Sleeping Beauty to Romeo and Juliet, from quinconce to gargouillade, this episode will be performed by some of the Paris Opera Ballet?s most remarkable talents.

German :

3ème étage

Seit seinen Anfängen hat 3e étage eine besondere Furche in die Welt des Tanzes gegraben, indem es das Erbe der ältesten Tradition der Ballettwelt in den Dienst von virtuosen und überraschenden Aufführungen stellt. Das originelle Konzept Secrets de Ballet verbindet die schönsten Momente des Repertoires mit tänzerischen Erklärungen und Illustrationen, die die verborgenen Nuancen der Werke und ihrer Interpreten in einem neuen Licht erscheinen lassen. Von Dornröschen bis Romeo und Julia, vom Quinconce bis zur Gargouillade wird diese Episode von einigen der bemerkenswertesten Talente des Balletts der Pariser Oper aufgeführt.

Italiano :

3° piano

Fin dalla sua nascita, il 3e étage si è ritagliato una nicchia speciale nel mondo della danza, utilizzando l’eredità della più antica tradizione del mondo del balletto per creare spettacoli virtuosi e sorprendenti. Il concetto originale di Secrets de Ballet intreccia i momenti più belli del repertorio con spiegazioni e illustrazioni di danza che, svelando le loro sfumature nascoste, rivelano le opere e i loro interpreti sotto una nuova luce. Dalla Bella Addormentata a Romeo e Giulietta, dal quinconce alla gargouillade, questo episodio sarà interpretato da alcuni dei più notevoli talenti del Balletto dell’Opera di Parigi.

Espanol :

3e étage

Desde su creación, 3e étage se ha hecho un hueco especial en el mundo de la danza, utilizando la herencia de la tradición más antigua del mundo del ballet para crear espectáculos virtuosos y sorprendentes. El original concepto de Secretos de Ballet entrelaza los momentos más bellos del repertorio con explicaciones e ilustraciones de danza que, al desvelar sus matices ocultos, revelan las obras -y a sus intérpretes- bajo una nueva luz. De la Bella Durmiente a Romeo y Julieta, del quinqué a la gargouillade, este episodio será interpretado por algunos de los talentos más notables del Ballet de la Ópera de París.

