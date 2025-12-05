SECRET DE BEATMAKER – Cie Ecstatic Plaground Théâtre Aux Croisements Perpignan
SECRET DE BEATMAKER – Cie Ecstatic Plaground Vendredi 5 décembre, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales
12€ / 8€ / 6€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-05T19:30:00 – 2025-12-05T22:00:00
Fin : 2025-12-05T19:30:00 – 2025-12-05T22:00:00
Musique électro
Un spectacle électro jeune public.
Oscillant entre compositions originales et reprises de grands classiques (Daft Punk, Kraftwerk…), le groupe Photøgraph invite à une expérience musicale immersive, feel good, sensible et drôle pour les petits et les grands !
Thématiques : surprise, expérience immersive, musique et fête.
Mise en scène : Olivier Prou
Photøgraph : Etienne De Bortoli, Jon Sayer, Romain Simard Lumière : Josselin Allaire
Son : Mickaël Boufflers
Co-production : Victorie Music / Ecstatic Playground.
Durée : 60 min. A partir de 10 ans.
Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/compagnie-troupuscule-theatre/evenements/secret-de-beatmaker-cie-ecstatic-plaground »}]
