SECRET DE BEATMAKER – Cie Ecstatic Plaground Théâtre Aux Croisements Perpignan

SECRET DE BEATMAKER – Cie Ecstatic Plaground Vendredi 5 décembre, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

12€ / 8€ / 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-05T19:30:00 – 2025-12-05T22:00:00

Fin : 2025-12-05T19:30:00 – 2025-12-05T22:00:00

Musique électro

Un spectacle électro jeune public.

Oscillant entre compositions originales et reprises de grands classiques (Daft Punk, Kraftwerk…), le groupe Photøgraph invite à une expérience musicale immersive, feel good, sensible et drôle pour les petits et les grands !

Thématiques : surprise, expérience immersive, musique et fête.

Mise en scène : Olivier Prou

Photøgraph : Etienne De Bortoli, Jon Sayer, Romain Simard Lumière : Josselin Allaire

Son : Mickaël Boufflers

Co-production : Victorie Music / Ecstatic Playground.

Durée : 60 min. A partir de 10 ans.

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie

