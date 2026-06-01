Feusines

Secret de fabrique Distillerie traditionnelle

21 route d’Asnières Feusines Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-08-22 11:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-20 2026-07-11 2026-07-18 2026-08-08 2026-08-22

Dans le Berry, il existe de moins en moins de bouilleurs de cru. Du coup, la tradition disparaît. C’est pour cette raison qu’Anne Nackaerts a créé en 2018 à Feusines une distillerie.

Les fruits récoltés fermentent pour être distillés et produire de l’eau de vie (poire William, Kirsch). On peut aussi les laisser macérer pour fabriquer des liqueurs comme des ratafias, épines noires ou goutte douce. Anne sera ravie de vous accueillir pour vous faire découvrir le monde parfois magique des goûts et parfums cachés dans les fruits et plantes. Boutique. Parking. Dégustation. .

21 route d’Asnières Feusines 36160 Indre Centre-Val de Loire

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English :

In Berry, there are less and less distillers. As a result, the tradition is disappearing. That’s why Anne Nackaerts created a distillery in Feusines in 2018.

L’événement Secret de fabrique Distillerie traditionnelle Feusines a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Pays de George Sand