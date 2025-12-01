Secret de Noël et Marché de Noël Malissard
Secret de Noël et Marché de Noël Malissard samedi 13 décembre 2025.
Secret de Noël et Marché de Noël
Place de l’Eglise Malissard Drôme
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Venez vivre un moment magique pendant le secret de Noël et faire vos emplettes durant le marché.
Place de l’Eglise Malissard 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 22 00 contact.accueil@malissard.fr
English :
Come and experience a magical moment during the secret of Christmas and shop during the market.
German :
Erleben Sie während des Weihnachtsgeheimnisses einen magischen Moment und kaufen Sie während des Marktes ein.
Italiano :
Venite a vivere un momento magico durante il segreto del Natale e fate i vostri acquisti durante il mercato.
Espanol :
Venga a vivir un momento mágico durante el secreto de la Navidad y haga sus compras durante el mercado.
L’événement Secret de Noël et Marché de Noël Malissard a été mis à jour le 2025-11-10 par Valence Romans Tourisme