Secret de Noël et Marché de Noël Malissard

Secret de Noël et Marché de Noël

Place de l’Eglise Malissard Drôme

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Venez vivre un moment magique pendant le secret de Noël et faire vos emplettes durant le marché.

Place de l’Eglise Malissard 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 22 00 contact.accueil@malissard.fr

English :

Come and experience a magical moment during the secret of Christmas and shop during the market.

German :

Erleben Sie während des Weihnachtsgeheimnisses einen magischen Moment und kaufen Sie während des Marktes ein.

Italiano :

Venite a vivere un momento magico durante il segreto del Natale e fate i vostri acquisti durante il mercato.

Espanol :

Venga a vivir un momento mágico durante el secreto de la Navidad y haga sus compras durante el mercado.

