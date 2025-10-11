SECRET DE SORCIÈRE Montpellier

SECRET DE SORCIÈRE Montpellier samedi 11 octobre 2025.

SECRET DE SORCIÈRE

9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-11-02

2025-10-11 2025-10-18

Mais qui a dérobé le trésor de Palavas ? En famille, venez interroger les suspects, résoudre des énigmes, relever des défis marins et déjouer les fausses pistes !

1755, un navire suédois connu sous le nom de la Jeanne-Elisabeth vient s’échouer au large de Palavas-Les-Flots avec à son bord, un trésor !

Mathilda a 7 ans. Elle ne rêve pas d’être princesse, ni même vétérinaire.

Elle, ce qu’elle veut, c’est devenir sorcière. Elle collectionne les grimoires, récite des formules à son chat, et s’entraîne à transformer les gens pénibles en crapauds visqueux (ça ne marche pas encore… mais elle y croit). Ce soir-là, alors qu’elle lit dans sa chambre, un vieux grimoire s’ouvre tout seul. Les pages brillent, une voix l’appelle… et Mathilda bascule dans un autre monde. Un monde étrange, fascinant, plein de mystères et d’épreuves. Une forêt vivante, des voix invisibles, une sorcière mysterieuse, des potions à fabriquer, des sortilèges à maîtriser, et surtout… un secret à découvrir. Car pour devenir une vraie sorcière, il ne suffit pas de jeter des sorts ou de parler aux chouettes.

Il faut apprendre à écouter l’invisible, à transformer ses peurs, à apprivoiser ses colères… et à croire profondément en soi. Entre rituels farfelus, humour, et sensations, Mathilda va vivre un voyage initiatique qui la mènera à la plus grande des découvertes la magie véritable, celle qui naît quand on ose être soi, pleinement.

▶ les 11 et 12 octobre 2025 à 16h00

▶ tous les matins des vacances scolaires de la Toussaint à 11h00

▶ ainsi que les samedis et dimanches à 11h jusqu’au 16 novembre 2025

Tarif unique (adulte ou enfant) 10 euros .

9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 38 19 90 69 contact@lepointcomedie.fr

English :

But who stole the Palavas treasure? Bring the whole family along to question suspects, solve riddles, take on marine challenges and foil false leads!

in 1755, a Swedish ship known as the Jeanne-Elisabeth ran aground off Palavas-Les-Flots with treasure on board!

German :

Aber wer hat den Schatz von Palavas gestohlen? Verhören Sie mit Ihrer Familie die Verdächtigen, lösen Sie Rätsel, stellen Sie sich seemännischen Herausforderungen und entlarven Sie falsche Fährten!

1755 strandet ein schwedisches Schiff, das unter dem Namen Jeanne-Elisabeth bekannt ist, vor Palavas-Les-Flots und hat einen Schatz an Bord!

Italiano :

Ma chi ha rubato il tesoro di Palavas? Venite in famiglia e interrogate i sospetti, risolvete gli enigmi, affrontate le sfide marine e sventate le false piste!

nel 1755, una nave svedese nota come Jeanne-Elisabeth si arenò al largo di Palavas-Les-Flots con un tesoro a bordo!

Espanol :

Pero, ¿quién robó el tesoro de Palavas? Acompáñanos en familia e interroga a los sospechosos, resuelve los enigmas, acepta los desafíos marinos y desbarata las pistas falsas

en 1755, un barco sueco llamado Jeanne-Elisabeth encalló frente a Palavas-Les-Flots con un tesoro a bordo

