Secret Troglo Montsoreau Montsoreau

Secret Troglo Montsoreau Montsoreau mardi 8 juillet 2025.

Secret Troglo Montsoreau

Place des diligences Montsoreau Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 19:00:00

fin : 2025-07-08 21:00:00

Date(s) :

2025-07-08

Venez découvrir les mystères souterrains de Montsoreau.

Au cours d’une balade de deux heures, nous arpenterons les chemins cachés du village de Montsoreau. Parfois sur terre, souvent sous terre, les passages mystérieux et secrets, creusés par l’homme, donnent accès aux habitations troglodytiques. Certains particuliers nous ouvrirons leurs portes. Pensez à votre lampe de poche.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 8 juillet 2025 de 19h à 21h. .

Place des diligences Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 13 12 carrefourdestroglodytes@orange.fr

English :

Come and discover the underground mysteries of Montsoreau.

German :

Entdecken Sie die unterirdischen Geheimnisse von Montsoreau.

Italiano :

Venite a scoprire i misteri sotterranei di Montsoreau.

Espanol :

Venga a descubrir los misterios subterráneos de Montsoreau.

L’événement Secret Troglo Montsoreau Montsoreau a été mis à jour le 2025-06-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME